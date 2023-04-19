DELİÇAY'DAKİ SU SEVİYESİ İNCİ KEFALİ GÖÇÜ İÇİN YETERLİ SEVİYEYE ULAŞTI

VAN'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, göç yolculuğuna başlayan inci kefallerinin en güzel izlendiği yer olan Deliçay Deresi'nde su seviyesi, karların erimesi ve etkili olan yağışlarla yükseldi.

VAN'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, göç yolculuğuna başlayan inci kefallerinin en güzel izlendiği yer olan Deliçay Deresi'nde su seviyesi, karların erimesi ve etkili olan yağışlarla yükseldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Muhammed Demir, "Böylelikle dere yeniden inci kefallerinin göç edebileceği ve görsel şölen sunacağı seviyeye gelmiş oldu" dedi.

Van ve çevresinde azalan yağışlar ve artan buharlaşma, Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Deliçay Deresi'ni de olumsuz etkiledi. Fakat son zamanlarda etkili olan yağışlar ve karın erimesi ile deredeki su seviyesi yükseldi. 15 Nisan'da başlayan av yasağı ile göç yolculuğuna başlayan inci kefallerinin de en güzel izlendiği yer olan Deliçay'da, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir de su ısı tespiti yaptı.

Suyun henüz 9 santigrat derece olduğunu belirten Demir, su ısısının 14 dereceye çıkması ile balıkların üremek için dere yatağına girmeye başlayacağını söyledi. Deliçay'ın debisinin inci kefallerinin gelebileceği düzeye çıktığını söyleyen Demir, "Kar sularının erimesi ve son günlerde etkili olan yağışlar ile su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Böylelikle dere yeniden inci kefallerinin göç edebileceği ve görsel şölen sunacağı seviyeye gelmiş oldu. Ayrıca kaçak balık avcılığına karşı kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte aldığımız güvenlik tedbirleri nedeniyle, inci kefallerinin boyları da yaklaşık 24 santimetreye ulaştı. Bu kapsamda balık popülasyonunun daha da arttığını söyleyebiliriz" dedi. (DHA)