Delhi'de Şiddetli Yağış Ulaşımı Aksattı

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, hava ve kara ulaşımında aksamalara yol açtı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki şiddetli yağış nedeniyle birçok cadde ve sokağı sel basarken, trafik akışı durma noktasına geldi.

Meteoroloji yetkilileri, gün boyunca yağışların devam edeceğini bildirirken, uçuş takip platformu Flightradar'ın verilerine göre yaklaşık 200 uçuşta gecikme yaşandı.

Hava yolu şirketleri IndiGo, Air India ve SpiceJet ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri, trafiğin yavaş ilerlemesi nedeniyle yola erken çıkmaları ve mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Hava yolu şirketleri ayrıca kötü hava koşullarının gün içinde uçuşlarda ilave gecikmelere yol açabileceği uyarısı yaptı.