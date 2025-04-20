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Delhi'de Bina Çöktü: Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

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Hindistan'ın Delhi eyaletinde çöken 4 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı. Olayda ayrıca 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, binanın izinsiz inşa edildiğini belirtti.

Hindistan'ın Delhi eyaletinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

NDTV kanalının haberine göre, Delhi'de dün 4 katlı binanın çöktüğü olayda ölü sayısı arttı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, enkazdan kurtarılan diğer 11 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, çöken binanın standartlara uygun yapılmadığını ve izinsiz bölgede inşa edildiğini, civardaki diğer yapıların da inceleneceğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileyerek, ölen her kişinin en yakın akrabasına 200 bin Hindistan Rupisi (yaklaşık 2 bin 300 dolar) ödeneceğini bildirdi.

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Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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