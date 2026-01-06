Venezuela'da Delcy Rodriguez, Yemin Ederek "Geçici Devlet Başkanı" Görevini Resmen Devraldı

(ANKARA) - Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Ulusal Meclis'te yemin ederek, "Geçici Devlet Başkanı" görevini resmen devraldı.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in yönettiği oturumda gerçekleşen devir teslim töreni, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi'nin (TSJ) anayasal devamlılığı sağlama kararı uyarınca yapıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yeminini, "ABD'deki gayrimeşru askeri saldırı ve kaçırma eyleminin yarattığı acının gölgesinde ettiğini" belirtti. Delcy Rodriguez, devrimci Simon Bolivar'a atıfta bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nde rehin tutulan iki kahramanımız, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve 'birinci savaşçı' Cilia Flores'in kaçırılmasından dolayı acı içindeyim. Venezuela hak ettiği kaderine, özgür, egemen ve bağımsız bir ulus olarak tarihi onur kaidesine ulaşana kadar, kollarıma dinlenme, ruhuma huzur vermeyeceğime yemin ederim. Ulusal birlik içinde, tüm sektörlerle birlikte barış, ekonomik huzur ve halkımızın sosyal mutluluğu için tek bir Venezuela olarak çalışacağız."

Rodriguez, "ülkenin içinden geçtiği bu korkunç tehdit saatlerinde", tüm siyasi ve ekonomik aktörlere birlik çağrısında bulunarak, "idari sürekliliği ve ulusal savunmayı garanti altına alacağını" belirtti.

"Maduro'nun ABD güçlerince kaçırılması, anayasal açıdan bir zorunlu yokluk hali oluşturdu"

Görevin Delcy Rodriguez'e devredilmesi sürecinin, Yüksek Adalet Mahkemesi Anayasa Dairesi'nin cumartesi günü aldığı karara dayandığı hatırlatıldı.

Mahkeme Başkanı Tania D'Amelio Cardiet, "Maduro'nun ABD güçlerince kaçırılmasının anayasal açıdan bir zorunlu yokluk hali oluşturduğunu, devletin işleyişinin durmaması ve idari sürekliliğin sağlanması amacıyla, Anayasa'nın 335. maddesindeki yorum yetkisinin kullanıldığını ve 234 ile 239. maddeler ışığında başkanlık yetkilerinin Delcy Rodriguez'e devredildiğini" açıkladı.