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Dekuk Şelalesi'nin Kurtarılması İçin Çalışmalar Başladı

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Hatay'da gerçekleştirilen patlama sonrası zarar gören Dekuk şelalesinin eski görünümüne kavuşturulması için Özaykut Yapı firması tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı. Hatay Valiliği, firmanın faaliyetlerini durdurdu ve bölgedeki tahribatın giderilmesi için inceleme başlattı.

Patlamayla yerle bir olan doğa harikası şelalenin kurtarılması için çalışma başlatıldı

- Doğasever Kemal Korkmaz: " Hatay Valiliği'nin aldığı karar sonrası faaliyetlerini durduran firma şu anda düzeltme çalışması yapıyor"

HATAY - Hatay'da Özaykut Yapı firmasının faaliyetleri esnasında gerçekleştirilen patlamada doğa harikası Dekuk şelalesi zarar görürmüştü. Hatay Valiliği'nin aldığı kararla faaliyetleri durdurulan firma, şelalede oluşan tahribatı kaldırmak için çalışma başlattı.

Defne ilçesindeki Dekuk şelalesi, ilkbahar aylarında şarıl şarıl akan suyuyla sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşların vazgeçilmez adreslerindendi. Yaz ve sonbahar mevsiminde kuraklıkla etkisini yitiren şelaleye 100 metre mesafede gerçekleştirilen patlamada doğa harikası şelale zarar gördü. Patlamaya ilişkin görüntülerin kısa sürede sosyal medyada paylaşılması üzerine Hatay Valiliği konuyla ilgili inceleme başlatmış ve bölgenin maden işletme ruhsata sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği; doğal zenginlik olan Dekuk şelalesine zarar veren Özaykut Yapı maden firmasının faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Hatay Valiliğin kararı sonrası firma, patlamayla zarar verdikleri Dekuk şelalesindeki kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. Gerçekleştirilecek tahribat temizleme çalışmaları sonrası Dekuk şelalesinin eski görünümünü yeniden kazanması planlanıyor.

"Temizlik çalışması sonrasında şelaleyi eski görünümüne kavuşturmaya çalışıyoruz"

Firmanın şantiye şefi Ferdi Balcı, "Dekuk şelalesinin doğal görünümü patlamayla bozuldu. Şirket yetkilileri olarak temizlik çalışmalarına başladık. Arkadaşlarımız temizlik çalışmasında bulunuyorlar. Temizlik çalışması sonrasında şelaleyi eski görünümüne kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"Hatay Valiliği kararıyla şu anda düzeltilme çalışması yapılıyor"

Dekuk şelalesinin güzelliğinden bahseden doğasever Kemal Korkmaz, "Harbiye Mahallesi'nde bulunan Dekuk şelalesi ilkbahar aylarında çok güzel akar. Bu görünümüyle çok güzel görsel oluşturur. Yaz aylarında ise sadece az su akıyor ama yine de görselliğini bozmuyor. Geçtiğimiz günlerde bir taş ocağı tarafından bir patlama oldu. Hatay Valiliği'nin aldığı karar sonrası faaliyetlerini durduran firma şu anda düzeltme çalışması yapıyor. İnşallah Dekuk şelalesi eskisi gibi doğaya kavuşur ve eskisi gibi akar" ifadelerini kullandı.

Dekuk Şelalesi'nin Kurtarılması İçin Çalışmalar Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Güncel

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