DEKAMER'den 'Türkiye 100' isimli caretta caretta denize bırakıldı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde faaliyetini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) uydu takip cihazı takılan 'Türkiye 100' isimli caretta caretta denize bırakıldı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'na yumurta bıraktıktan sonra DEKAMER görevlileri tarafından güneş enerjili uydu takip cihazı takılarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 'Türkiye 100' ismi verilen 58-63 yaşlarındaki dişi deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu. Kaplumbağanın yolculuğu, uydu takip cihazı sayesinde izlenebilecek. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Farklı cihazlarla deniz kaplumbağalarının nerelere gittiğini, ne kadar sıklıkta nefes aldıklarını, nerelerde kışladıklarını takip edebiliyoruz. Caretta carettaya taktığımız cihazın içinde güneş paneli var. Pili bittiğinde tekrar şarj edebiliyor. Bunu, AB tarafından desteklenen Life Med Turtles Projesi çerçevesinde geliştirdik. Bunun ilk denemesini de burada uyguladık" dedi.