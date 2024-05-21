DEKAMER'den 360 derece sanal gerçeklik deneyimi
DEKAMER, 360 derece sanal gerçeklik deneyimi sunan yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında kullanıcılar farklı alanlarda gezinti yapabilecekler. 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren DEKAMER, sanal gerçeklik teknolojileri konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Proje kapsamında 600'den fazla farklı mekanın 360 derece görüntüleri kullanıcılara sunulacak.
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