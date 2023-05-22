DEKAFOK'TAN, EĞİTİM GÖRSELLERİNİN YIKILMASINA TEPKİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, belediye ekipleri, DEKAFOK'un kurduğu Bilgi Gözlem Merkezi çevresindeki eğitim görsellerini gecekondu olduğu gerekçesiyle yıktı. Dernek Başkanı Seher Akyol, yaklaşık 250 bin liraya mal olan eğitim görselleri ve çalışma alanının çocuklar tarafından yapıldığını ve neden yıkıldığını anlamadığını belirterek, Çocuklara ne cevap vereceğim, onlar yapmıştı burayı dedi.Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) merkezinin bulunduğu Mendirek sahilindeki Gözlem Bilgi Merkezi çevresinde yer alan eğitim görselleri Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından, gecekondu oldukları gerekçesiyle bu sabah iş makineleriyle yıkıldı.

'KUŞ YAVRULARI TELEF OLDU'

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yıkım sırasında kuş yuvalarında onlarca yavru kuşun öldüğünü söyledi. Belediye ekiplerinin kum zambakları bahçesinin ortasında duran kuş yuvası direğini de yıktığını aktaran Akyol, Burada 40 yuvalı bir direğimiz vardı ve içi doluydu. Manavgat Belediyesi buraya ekskavatör sokarak hepsini aldı ve attı. Yuvalar da buraya saçıldı. Annelerinin hepsi yavrularını arıyor. Bu yavrular çıkma aşamasındaydı, yuvaları hep parçalandı. Sadece bir tek direk vardı. Üzerinde kuş yuvaları vardı dedi.

'17 BİN ÖĞRENCİYE ÇEVRE BİLİNCİNİ AŞILADIK'

Belediye yıkım ekiplerinin derneğin merkez binasına dokunmadığını ancak çevresinde, çocuklara yönelik, çocuklar tarafından hazırlanan eğitim görsellerini yıktığını aktaran Seher Akyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bilgi Gözlem Merkezi'mizin kurulumu için resmi izinleri aldık. 30 Haziran 2021 tarihinden bu yana burada faaliyet göstermekteyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokoller kapsamında Manavgat'ta 17 bin öğrenciye doğada her canlının yaşama hakkını, çevre bilincini aşıladığımız bir eğitim programımız var. Bu programlardan dönüşler çok iyi olunca talep de çok fazla oldu. Öğrencilere bunları görsel olarak anlatabilmek için derneğimizin sağından 10 metre, solundan 10 metrede bulunan eğitim görselleri, mesela Orman İşletme Müdürlüğü'nden rica ederek getirttiğimiz yangında zarar görmüş bir ağacın görselini buraya bırakarak orman yangını hafıza noktası oluşturduk ve üzerine kuş yuvaları ekledik. Jandarma, polis ve DKMP gibi kurumlarımızın görevlilerinin içerdiği resim çekme panoları ve Manavgat Kaymakamlığı ile ortak çalışarak yürüttüğümüz engelli özel insanlarımız için plastik kapak kampanyası için oluşturduğumuz görsellerimizi Manavgat Belediyesi, 775 sayılı kanuna dayanarak, hepsini gecekondu kabul etti ve yıkım kararı verdi diye konuştu.

'YIKIMDAN KUM ZAMBAKLARI DA NASİBİNİ ALDI'

Yıkım çalışmaları sırasında, sökümü halinde 109 bin lira para cezası bulunan kum zambaklarının da zarar gördüğünü öne süren Seher Akyol, Kum zambakları tamamen ezildi. Buradaki ağaçlandırmanın üzerinden geçildi, ekskavatörle üzerinden geçilerek ağaçlar yok edildi. Sağ tarafımızdaki ağaçlar yok edildi. Bunların hepsini çocuklarla birlikte yapmıştık. Kaymakam Bey'le 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü'nde aktivite yapmıştık, çocuklarla dikmiştik dedi.

'ÇOCUKLARA NE CEVAP VERECEĞİM'

Yıkılan görsellerin çocukların eseri olduğunu vurgulayan Akyol, Bugün 300 öğrencimiz vardı, bu hafta çok fazla öğrencimiz gelecek, bini tamamlayacak ve bu hafta zirvedeydik. Okullardan o kadar çok talep var ki cumartesi ve pazar günleri bile nöbet tutuyoruz burada. Ben çocuklara ne cevap vereceğim, onlar yapmıştı burayı diye konuştu.