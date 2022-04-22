DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özbek gazetecilerle iftarda buluştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Özbekistan'ın önde gelen gazetecileriyle iftarda buluştu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Gazeteciler Birliği Başkanı Alimcan Osarov ve Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Şerzadhan Kudrethoca'nın da hazır bulunduğu iftar programına çok sayıda Özbek gazeteci katıldı.

İftar öncesinde konuşan Özgüven, DEİK'in faaliyeti hakkında bilgi verdi.

Son dönemde Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin hızla gelişmekte olduğunu aktaran Özgüven, bu çerçevede Özbek ve Türk iş adamlarına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Büyükelçi Bekar da Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin en üst düzeyde gelişmekte olduğunu kaydederek, amaçlarının bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımak olduğunu vurguladı.

Kudrethoca ise Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine iş insanlarının yanı sıra gazetecilerin de önemli katkı sağladığını dile getirdi.