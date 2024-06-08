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DEİK Türkiye-Fas İş Konseyi Fas'a Ziyaret Gerçekleştirdi

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Fas İş Konseyi, ihracatı ve yatımları artırmak, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli büyümesi amacıyla Fas'a üç günlük ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Fas'ın finans ve ticaret merkezi kabul edilen Kazablanka kenti ve başkent Rabat'ta bir dizi toplantı yaptı, temaslarda bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Fas İş Konseyi, ihracatı ve yatımları artırmak, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli büyümesi amacıyla Fas'a üç günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Zeynep Bodur Okyay başkanlığındaki heyet, Fas'ın finans ve ticaret merkezi kabul edilen Kazablanka kenti ve başkent Rabat'ta bir dizi toplantı yaptı, temaslarda bulundu.

Heyet, ilk olarak Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın da katılımıyla Necib Şuraybi başkanlığındaki Fas Girişimciler Genel Federasyonu ile Kazablanka'da ortak toplantı yaptı.

Heyet daha sonra Kazablanka Finans Şehri'ni ziyaret ederek buradaki yatırım fırsatları ve projelere dair bilgi aldı. Heyetin bir sonraki durağı havacılık alanında ihtisaslaşan Midparc serbest bölgesi oldu.

Kazablanka'da iş dünyası ve Türk iş insanları ile de temaslarda bulunan 26 Türk sanayicinin yer aldığı heyet daha sonra başkent Rabat'a geçti.

Büyükelçi Kılıç ve Heyet Başkanı Okyay, burada Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leyla Benali'yi ziyaret ettikten sonra iş konseyi heyeti sırasıyla Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı ve Fas Yatırım ve İhracatı Geliştirme Ajansı (AMDIE) ile toplantılar gerçekleştirdi.

"Eylül'de İstanbul'da büyük bir iş forumu planlıyoruz"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan DEİK Türkiye-Fas İş Konseyi Heyeti Başkanı Okyay, Fas Girişimciler Genel Federasyonu ile eylül ayında İstanbul'da geniş katılımlı bir yatırım ve iş forumu gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Okyay sözlerine şöyle devam etti:

"DEİK Türkiye-Fas İş Konseyi heyeti olarak 26 sanayicimizle birlikte buraya geldik. Detaylı olarak ülke hakkında bilgi almak, iş konseyinde karşı kanatları tanımak ve bundan sonraki işbirliğimizi belirlemek üzere istişarelerde bulunduk. Karşı kanadımız olan CGEM (Fas Girişimciler Genel Federasyonu) ile buluştuk. Heyet olarak Fas'ın iş dünyası ile toplantılar gerçekleştirdik. Hangi sektörlerde işbirliği olabilir onları aldık. CGEM ile eylül ayında, tahminen 13 Eylül'de İstanbul'da büyük bir yatırım ve iş forumu yapmayı planlıyoruz."

Fas'ın büyük altyapı ve inşaat alanında ihtiyacı olduğunu dile getiren Okyay, "Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Fas 2030'a kadar altyapı yatırımlarını tamamlamayı planlıyor. Ciddi anlamda yatırımcı çekmek için planlarını yapmışlar. Yatırım ajansı ile de detaylı bir toplantı yaptık. DEİK olarak amacımız iş diplomasisi." dedi.

"Özel sektörümüzün Fas'a ilgisi artıyor"

DEİK heyetinin ziyaretini değerlendiren Rabat Büyükelçisi Kılıç, özel sektörün Fas'a ilgisinin arttığını belirtti.

Heyetin, yatırım ve ticaret amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kılıç, bu kapsamda ilgili taraflarla çeşitli temaslarda bulunulduğunu aktardı.

Büyükelçi Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 60 iş insanından oluşan bir iş konseyi toplantısı yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı, Yatırım Bakanlığı, Enerji Bakanı tarafından kabulümüz gibi çeşitli temaslarımız oldu. Özel sektörümüzün Fas'a ilgisini görüyoruz. Halihazırda ticaretimiz 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti 2023 yılında.

Bu sene bu rakamların daha da artmasını bekliyoruz. Birbirini tamamlayıcı iki ekonomiden bahsediyoruz. Özellikle otomotiv sektöründe, havacılıkta, enerjide, tekstilde, tarımda, madencilikte ve bunun gibi birçok alanda esasen Türk iş insanları için fırsatların olduğunu düşünüyorum hem ticaret hem yatırım için."

Türkiye ile Fas arasındaki ticaret hacmi 2023 verilerine göre, 4 milyar 414 milyon dolar.

Buna göre Türkiye'den Fas'a 3 milyar 61 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken Fas'ın Türkiye'ye ihracatı 1 milyar 353 milyon dolar.

Kaynak: AA / Güncel

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İhracat Türkiye Dizi Fas Dış Politika Ekonomi Güncel Haberler

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