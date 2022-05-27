DEİK'in yeni merkezinin açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni - Haberler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İhracatımız, geçen yılı yüzde 33 artışla kapattıktan sonra, olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ilk üç ayı yüzde 20,6 artışla kapattı. Bu da gösteriyor ki hedefimiz olan 250 milyar doları yakalayacak ve hatta üzerine çıkabileceğiz." dedi.

DEİK'in yeni merkezinin açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, DEİK yolculuğunun 37 yıl önce bir ofisin küçük bir odasında başladığını dile getiren Olpak, geçen ay itibarıyla taşındıkları 3 bin 520 metrekarelik yeni merkezde 27 çalışma bölümü ve 9 toplantı odası olduğunu belirterek, merkezin özelliklerine ve sağladığı avantajlara ilişkin bilgi verdi.

Olpak konuşmasında, bu yıl Rusya-Ukrayna savaşının, Çin'in sıfır Kovid-19 politikası sebebiyle aldığı önlemlerin, tedarik zincirlerinde devam eden aksaklıkların, başta enerji ve gıdada olmak üzere tüm ülkelerde tarihi yüksek seviyelerde enflasyon şekliyle küresel ekonominin önüne çıktığını vurguladı.

Küresel ekonomideki söz konusu dalgalanmanın, gıda ve enerji güvenliğiyle lojistik alanlarında sorunlar oluştururken, aynı zamanda fırsatları da beraberinde getirdiğine işaret eden Olpak, şunları kaydetti:

"Yılbaşında yüzde 5 olacağı açıklanan küresel büyüme, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak, aşağıya doğru revize edilmiş durumda. En büyük ticari ortağımız Avrupa Birliği'nde yılbaşında yüzde 4 olarak açıklanan büyüme tahmini, geçen hafta 2,7'ye revize edildi. IMF, geçen ay güncellediği tahminlerde küresel büyümeyi 4,3'ten 3,6'ya, avro bölgesinin büyümesini ise 3,9'dan 2,8'e indirdi. Bir yandan dünya genelinde büyüme tahminleri aşağı doğru revize edilirken, bir yandan da enflasyonun artması küresel bir stagflasyon tehdidini de beraberinde getirebilir. Ülkemizin ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 bandında bir büyüme göstermesini bekliyoruz. İhracatımız, geçen yılı yüzde 33 artışla kapattıktan sonra, olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ilk üç ayı yüzde 20,6 artışla kapattı. Bu da gösteriyor ki hedefimiz olan 250 milyar doları yakalayacak ve hatta üzerine çıkabileceğiz."

"Profesyonel kadrolarımızla bir takım bilinciyle hareket ediyoruz"

Görev tanımı Türk özel sektörünün tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütme, iş dünyasının ihracatını artırma ve ticaretini geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak olan bir iş platformu olarak, iş dünyasına güven verdiklerini aktaran DEİK Başkanı Olpak, tüm dünyaya yayılmış 148 iş konseyi, karşı kanat kuruluşları, kurucu kuruluşları ve profesyonel kadrolarıyla bir takım bilinci içinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Olpak, DEİK olarak, teknoloji ve dijitalleşmenin öneminin farkında olduklarını, bu kapsamda Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ni kurduklarını belirtti.

Bir diğer başlığın da çalışma grupları olduğunu, bu kapsamda mevcut gruplara ilave olarak 5 yeni çalışma grubu kurduklarını aktaran Olpak, Amerika ile olan ticaret hacmini artırma çalışmalarının da hızla sürdüğünü anlattı.

Nail Olpak, Washington'a bir DEİK temsilcisi atama ve ek lobi çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, Amerikan-Türk Konferansı'nın 39'uncusunu 21-22 Haziran tarihleri arasında Washington'da gerçekleştireceklerini aktardı.

AB kapsamında hem Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem Yeşil Mutabakat ve 2053 yılında Sıfır Karbon'un önemli başlıkları olduğunu vurgulayan Olpak, şöyle devam etti:

"Almanya İş Konseyimiz, yeni bir grup ile stratejik iletişim çalışmalarını sürdürürken, sırada Birleşik Krallık ve Fransa İş Konseylerimizin stratejik iletişim çalışmaları var. Avrasya bölgesinde gündem sıcak. Rusya-Ukrayna krizinin başından beri DEİK olarak biz de adeta bir kriz masası gibi çalışıyoruz. En çok dış ticaret açığı verdiğimiz Asya-Pasifik bölgesindeki ASEAN Çalışma Grubumuzu RCEP gündemi ile birleştirdik. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın Türk firmaları üzerindeki olası etkileri, ülkelere ait öngörüler ve yeni stratejiler çalışmamız bir başka başlığımız. Adeta bir veri merkezi gibi çalışıyoruz. Her yıl yayınladığımız Yurt Dışı Yatırım Endeksi Raporumuz, Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi ve ülkeler için İş Yapma Rehberleri bazıları. ve son başlığımız diaspora çalışmalarımız. Küresel siyasette yaşanan gelişmeler, uluslararası arenada güçlü bir diasporaya sahip olmanın önemini bir kez daha gösterdi. Dünya Türk İş Konseyimiz gibi sivil inisiyatifle yürütülen diaspora çalışmalarının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Dünya Türk İş Konseyi olarak ülkelerin kılcal damarlarına daha fazla nüfuz edebilmek için ülke ve şehir temsilciliklerimizin sayısını arttırıyor ve daha emin bir şekilde 'buradayız' diyoruz."

Bugün 5 ödül takdimlerinin olacağını ifade eden DEİK??????? Başkanı Olpak, "Güven ve tecrübeleriyle etrafına ışık saçarak yol gösteren Kuzey Yıldızlarımız yani, DEİK'in ustaları var ve yanımızda olduğu sürece dünyanın dört bir yanında gururla 'buradayız' demeye devam edeceğiz. İş dünyamızın Kuzey Yıldızı olan DEİK ailemizin neferleri olarak ustalarımızdan aldığımız ilhamla 'buradayız' diyor, ülkemizin ticari diplomasisini daha etkin bir şekilde yürütmek için üyelerimiz ve profesyonel kadromuzla sağlam adımlarla ilerliyoruz. ve sizlerin desteğiyle, tüm gücümüzle çalışmaya ve yeni başarılara 'buradan' birlikte imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödül

DEİK'in yeni merkezinin açılışının ardından, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde, DEİK'in küresel yolculuğunda ilk imzaları atan, ticari diplomasinin ustaları ödüllendirildi.

DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DEİK'e katkılarından dolayı Ustalara Saygı Ödülü takdim edilirken, DEİK ailesinin ticari diplomasi alanındaki usta isimleri Rona Yırcalı, Şerif Egeli, Jak Kamhi ve İbrahim Bodur da ödüle layık görüldü.

Törene Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, DEİK Yönetim Kurulu üyeleri ve iş konseyi başkanları katıldı.