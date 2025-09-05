DEİK Heyeti Gana'da İşbirliği Fırsatlarını Değerlendirdi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Gana'nın başkenti Akra'da gerçekleştirdiği temaslarda konut, altyapı, enerji, sanayi parkları ve lojistik alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre heyet, ziyareti kapsamında Gana Bayındırlık ve İskan Bakanı Gilbert Kenneth Adjei ile bir araya geldi.

Adjei, görüşmede Türkiye ile Gana arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin inşaat, konut ve altyapı alanındaki güçlü tecrübelerinin farklı sektörlere de taşınabileceğini vurguladı.

Gana'da 1,8 milyon konut açığı bulunduğunu ifade eden Adjei, bu açığın kapatılmasında prefabrik çözümler ve kamu-özel işbirliği modellerinin önem taşıdığını belirtti.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Turan da Türkiye'nin üretim kapasitesine dikkati çekerek Türk şirketlerinin Gana'da konut, enerji, sağlık, tekstil ve altyapı alanlarında önemli katkılar sunabileceğini kaydetti.

Gana hükümetinin "24 Saat Ekonomi Programı" kapsamında üretimin kesintisiz sürdürülmesi hedeflenirken, Türk firmalarının bu modele lojistik, enerji yönetimi ve ihracat alanlarında destek verebileceği ifade edildi.

Ayrıca Akra ve Volta bölgelerindeki sanayi parklarında Türk şirketlerinin teknoloji transferi ve üretim projelerine katılımının da öncelikli işbirliği alanı olarak öne çıktığı bildirildi.