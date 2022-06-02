DEİK Başkanı Olpak: "Dijital teknolojiler iş konseyimizi kurduk" - Haberler

DEİK Başkanı Olpak: "Dijital teknolojiler iş konseyimizi kurduk"
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi DEİK Başkanı Nail Olpak'ın konuşması Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu'nun konuşması MMG Genel Başkanı Bülent Şen'in konuşması KOCAELİ - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, MMG EURITECH Avrasya...
MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi
DEİK Başkanı Nail Olpak'ın konuşması
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu'nun konuşması
MMG Genel Başkanı Bülent Şen'in konuşması KOCAELİ - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katıldı.
AA / İbrahim Aktaş - Güncel