DEİK Başkanı Olpak: "Dijital teknolojiler iş konseyimizi kurduk" - Haberler

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DEİK Başkanı Olpak: "Dijital teknolojiler iş konseyimizi kurduk"

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi DEİK Başkanı Nail Olpak'ın konuşması Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu'nun konuşması MMG Genel Başkanı Bülent Şen'in konuşması KOCAELİ - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, MMG EURITECH Avrasya...

MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi

DEİK Başkanı Nail Olpak'ın konuşması

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu'nun konuşması

MMG Genel Başkanı Bülent Şen'in konuşması KOCAELİ - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katıldı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Bülent Şen Avrasya Güncel Haberler

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