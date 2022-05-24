Dehşet anları kamerada: İngiliz turisti bıçaklayıp gasp ettiler - Haberler

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen 32 yaşındaki İngiliz Turist, 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralı turist ise ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. B Bölge Güven Timleri tarafından yüzlerce saatlik görüntü izlenerek kıskıvrak yakalanan saldırganlar ise tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce yurda gelen 32 yaşındaki İngiltere uyruklu Alister Gray, bir gece kulübünde alkol aldı. Gray bir süre sonra tek başına mekandan çıkarak cadde üzerinde yürümeye başladı. Genç adam kaldığı otele doğru gittiği esnada arkasından yakalanan 4 gaspçı tarafından saldırıya uğradı.

GASP ETMEYE ÇALIŞIRKEN BIÇAKLADILAR

Saldırıya direnen İngiliz turist, telefonunu vermemek için dakikalarca direnince şahıslar çektikleri bıçakla onu yaraladı. Kafa, kalp, sırt ve ellerinden ağır şekilde yaralanan turist yere yığılırken, saldırganlar ise cep telefonunu çalarak kaçtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVEN TİMLERİ KAPKAÇ YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALADI

Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen güven timleri, saldırganların Enes Y., Seyithan E., Abddurrahman B. ve yaşı küçük Umut E. olduğunu tespit etti. Bunu üzerine çalışmaları hızlandıran güven timleri, saldırganların Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İstanbul'a geldiklerini belirledi. Şahısları adım adım takip alan güven timleri, İstiklal Caddesi üzerinde bir başka kapkaç olayını karıştıkları esnada suçüstü yakaladı.

SALDIRGANLARIN TAMAMI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 saldırgan emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece "kasten yaralama" ve "gasp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İngiliz turistin olay nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel