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Değiştirilmezlik İlkesi Anayasal Geçmişiyle Açıklandı

Değiştirilmezlik İlkesi Anayasal Geçmişiyle Açıklandı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, değiştirilmezlik ilkesinin 1924 Anayasası'ndan beri var olduğunu ve darbecilikle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

'DEĞİŞTİRİLMEZLİK, DARBECİLİKLE İLGİLİ DEĞİLDİR VE 1924'TEN BERİ VARDIR'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 'değiştirilmezlik ilkesi'nin anayasal geçmişine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Uçum, "Hem 1924 Anayasası'nda hem de 1961 Anayasası'nda Cumhuriyete ilişkin değiştirilmezlik hükmü vardır. 1982 Anayasası ise değiştirilmezliğin kapsamını genişletmiştir. 1924 Anayasası 102'nci maddesinin son fıkrası aynen şöyledir: 'Bu kanunun, devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki birinci maddesinde değişiklik ve başkalama yapılması hiçbir türlü teklif dahi edilemez.' Yine 1961 Anayasasının 'Devlet şeklinin değişmezliği' kenar başlıklı 9'uncu maddesi 'Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' hükmünü içerir. Ayrıca darbe anayasasından kurtulmak başka bir şeydir, devamlılığı sağlamak başka bir şeydir. Değiştirilmezlik devamlılıkla ilgilidir, darbecilikle ilgili değildir ve 1924'ten beri vardır. Öte yandan örneğin darbe anayasalarında da hak ve hürriyetler var, darbe anayasalarında var diye hak ve hürriyetlerden vaz mı geçilecek. Her konu darbecilikle izah edilemez. Üzerine söz söylenen anayasaları okumadan, bilmeden iddialı çıkışlar yapmak da tuhaf bir durum olsa gerek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Uçum Politika Eğitim Güncel Hukuk

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