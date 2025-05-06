Değirmendere Barajı Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı
Amasya'daki Değirmendere Barajı, son 3 ayda etkili olan yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bu durum, bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasında çiftçilere avantaj sağladı.
Değirmendere Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı
AMASYA - Amasya'da Akdağ'ın eteklerindeki Değirmendere Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
DSİ, barajın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. İlde son 3 ayda etkili olan yağışlar barajlara yaradı. 5 bin 517 metreküp depolama hacmine sahip Değirmendere Barajı, bölgedeki 2 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor.
Barajın tamamen dolması, çiftçilerin sulama dönemine daha avantajlı başlamasını sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Güncel