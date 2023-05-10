DEĞİRMEN TAŞININ ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ

ADANA'nın Kozan ilçesinde temizlik amacıyla çalıştırdığı değirmen taşı altında kalan Nuran İl (59), hayatını kaybetti, birlikte çalıştığı yakını Süleyman Koçyiğit (53) yaralandı.

Olay, Kozan ilçesi bağlı Arslanpaşa Mahallesi Kocatürk Sokak üzerinde saat 09.00'da meydana geldi. Mahallede değirmencilik yapan Nuran İl, temizlik amacıyla çalıştırdığı değirmen taşlarının üzerine dengesini kaybedip düştü. Değirmende bulunan iki taştan birine kafasını vuran İl, dönen diğer taşın altında kaldı. Nuran İl ile birlikte çalışan yakını Süleyman Koçyiğit de kurtarmak isterken yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı ilk muayenede Nuran İl'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan yakını Koçyiğit ise ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)