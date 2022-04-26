Defterdar Gezer'den Başkan Ergün'e Veda Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir Defterdarlığı'na atanan Manisa Defterdarı Şenol Gezer, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne veda ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'ya sonrasında ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e makamında veda ziyaretinde bulunan Şenol Gezer'e Başkan Ergün, hayırlı olsun dileklerini iletti, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Defterdar Şenol Gezer, Başkan Ergün'e Çini işlemeli porselen tabak hediye ederken, Başkan Ergün de Gezer'e fincan takımı takdim etti.

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