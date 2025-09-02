Haberler

Defne'de Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı

Defne'de Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı
Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde Koçören Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Koçören Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

