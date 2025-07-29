Defne'de Yangından Kurtarılan Kaplumbağa Güvenli Alana Bırakıldı

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Hatay'ın Defne ilçesinde makilik alanda çıkan yangında itfaiye ekipleri, yangın sonrası toprağa saklanan bir kaplumbağayı kurtararak güvenli bir alana bıraktı.

Hatay'ın Defne ilçesinde, makilik alanda çıkan yangından etkilenen kaplumbağa itfaiye ekibince kurtarıldı.

Ballıöz Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle toprağa saklanan bir kaplumbağa, itfaiye personelince kurtarıldı.

Üzerine dökülen suyla serinletilen kaplumbağa, güvenli alanda doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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