Defne'de Su Kuyusuna Düşen 91 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Defne'de Su Kuyusuna Düşen 91 Yaşındaki Adam Kurtarıldı
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Hatay'ın Defne ilçesinde 91 yaşındaki S.S., ayağının kayması sonucu su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaşlı adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde su kuyusuna düşen adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Değirmenyolu Mahallesi'nde yaşayan 91 yaşındaki S.S. ayağının kayması sonucu su kuyusuna düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, adamı düştüğü kuyudan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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