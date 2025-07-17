Defne'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 4 Yaralı

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Hatay'ın Defne ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Defne ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde, meydana geldi. S.D. (24) yönetimindeki 31 D 4910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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