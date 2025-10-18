Haberler

Defne'de Kaza: Kamyonet Su Tankerine Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde su tankerine çarpan kamyonet sürücüsü Rıdvan Özer, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kazaya, sulama çalışması yapan belediye su tankerinin karıştığı bildirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde su tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Rıdvan Özer (36) idaresindeki 33 R 5555 plakalı kamyonet, Orhanlı Mahallesi'nde sulama çalışması yapan belediyeye ait su tankerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Defne Devlet Hastanesine kaldırılan Rıdvan Özer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
