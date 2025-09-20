Defne'de İşçi Konteynerlerinde Yangın

HATAY'ın Defne ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Çekmece Mahallesi'nde işçilerin barınma amacıyla kullandığı konteynerlerden birinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan diğer konteynerlere de sıçradı. Durumu fark eden işçiler panik içinde kendilerini dışarı atarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun dumanın kapladığı alanda yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.