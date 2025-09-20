Haberler

Defne'de İşçi Konteynerlerinde Yangın

Defne'de İşçi Konteynerlerinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

HATAY'ın Defne ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Çekmece Mahallesi'nde işçilerin barınma amacıyla kullandığı konteynerlerden birinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan diğer konteynerlere de sıçradı. Durumu fark eden işçiler panik içinde kendilerini dışarı atarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun dumanın kapladığı alanda yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil durum ilan edilen ABD'nin başkentinde 3 binden fazla kişi tutuklandı

Acil durum ilan edilen başkentte tutuklu sayısı binleri buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.