Defne'de Hafriyat Kamyonu Yaşlı Adamı Ağır Yaraladı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir hafriyat kamyonunun çarptığı 81 yaşındaki Aziz Dikbaş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DEY 576 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Samandağ çevre yolu Çekmece mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Dikbaş'a (81) çarptı.
Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dikbaş'ı ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.