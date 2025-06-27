Defne'de Hafriyat Kamyonu İki İş Yerine Girdi

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Hatay'ın Defne ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, park halindeki motosiklete çarptıktan sonra bir ekmek fırını ve mezeci dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü ve araç sahibi 98 bin lira ceza aldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun 2 iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.S.A. idaresindeki 31 RS 882 plakalı hafriyat kamyonu, Subaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce park halindeki motosiklete çarptı.

Hafriyat kamyonu daha sonra yol kenarındaki ekmek fırını ile mezeci dükkanına girdi.

Yaralananın olmadığı kazada motosiklet ile iş yerlerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hafriyat kamyonunu kullanan ve sürücü belgesi olmadığı tespit edilen M.S.A. ile araç sahibi A.A'ya toplam 98 bin 703 lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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