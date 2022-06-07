Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi - Haberler

Defineciler asırlık çınar ağacının gövdesine zarar verdi KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Çobangeçidi Kanyonu'nda define arayan kişiler, asırlık çınar ağacının gövdesindeki kovuğun bulunduğu bölgeyi kare şeklinde kesip, çevresindeki kayaları da parçaladı. KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Çobangeçidi Kanyonu'nda define arayan kişiler, asırlık çınar ağacının gövdesindeki kovuğun bulunduğu bölgeyi kare şeklinde kesip, çevresindeki kayaları da parçaladı. Körfez ilçesindeki Çobangeçidi Kanyonu'nda bulunan asırlık çınar ağacı ve kayalara define arayan kişiler zarar verdi. Definecilerin, çınar ağacının bedeninde bulunan kovuğun olduğu bölgeyi motorlu testere ile kare şeklinde kestiği, aynı bölgede kayaları da parçaladıkları görüldü.Kutluca Mahallesi Muhtarı Engin Öztürk, bölgede bu tür kazıların yapıldığını, jandarmanın da sürekli definecilere yönelik denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Güncel Körfez Güncel Haberler

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