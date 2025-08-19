Define Peşinde Orman Yangını: 5 Kişiye 18 Yıl Hapis İstemi

İZMİR'in Bornova ilçesinde define ararken orman yangını çıkardıkları belirlenen 5 kişi hakkında 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'Olası kastla orman yakma' suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bornova Kayadibi mevkisindeki ormanda, 10 Mayıs'ta yangın çıktı. İzmir'de yılın ilk orman yangınında alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü. Jandarma ekiplerinin yanan alanda yaptıkları incelemede, 3 metre derinliğinde bir çukur tespit etti. Yangının bu alandan başladığı değerlendirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerde; bölgedeki bir minibüs, bir hafif ticari araç ve bir motosikletin yanında şüpheli 5 kişi olduğu fark edildi. Görüntülerden; şüphelilerin Arda Ş. (20), Ali Ş. (20), Efe K. (21), Ahmet Aybars Ş. (20) ve Veysel T. (40) olduğu ve bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Jandarma şüphelilerin tamamını yakaladı. Define ararken yangını çıkardıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

'3 BİN 630 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ'

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede; sanıkların fikir birliği içinde hareket ettikleri ve define bulmak niyetiyle alanda keşif yaptıkları belirtildi. Sanıkların kaçak kazı gerçekleştirdikten sonra çukuru patlayıcı madde ile patlattıkları, aynı gün suç aletleriyle olay yerinden ayrıldıkları vurgulandı. Patlamanın ardından kazılan çukurda yangın çıktığı ve yayıldığı iddianamede yer aldı. Yangın nedeniyle 7 bin 11 metrekarelik alanda, 3 bin 630 kızılçam ağacının yanarak zarar gördüğü vurgulandı. Toplanan deliller ışığında sanıklar hakkında 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'Olası kastla orman yakma' suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.