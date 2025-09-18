Haberler

Rüyasında gördüğü için tünel kazarak define arayan anne ile oğlu yakalandı

Samsun'da rüyasında define gördüğü gerekçesiyle tünel kazmaya çalışan anne F.T. ve oğlu D.T. suçüstü yakalandı. Ekipler, kaçak kazı yapan şüphelilerin 12 metre derinliğinde tünel kazdığını ve kazı malzemelerini ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan anne F.T. ile oğlu D.T'yi suçüstü yakaladı.
Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi.
Kazıdan çıkan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi.
Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
F.T'nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
