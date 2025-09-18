Haberler

Define Arayışı Başıbelaya Yol Açtı: Anne ve Oğlu Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, rüyasında evlerinin altında define gören anne ve oğlu kaçak kazı yaparken yakalandı. Ekipler, yapılan kazıda profesyonel ekipmanlar kullanıldığını tespit etti.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde oturdukları müstakil evde kaçak kazı yapıp define arayan F.T. ile oğlu D.T. gözaltına alındı. Anne F.T.'nin ifadesinde rüyasında oturdukları evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazı yaptıklarını söylediği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.T. isimli kadın ve oğlu D.T.'nin İlkadım ilçesinde oturdukları müstakil evde kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada, binanın yan kısmından aşağı doğru 12 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde kuyu kazıldığı görüldü. Kazılan toprağı çıkarmak için ise profesyonel elektrikli vinç sistemi kurulduğu, kazılan toprağın çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi. Yapılan aramalarda ise 1 hilti, 3 kürek, 2 baret, 2 iniş takımı, 2 plastik kova, 15 metrelik elektrik kablosu, 12 metrelik halat ve 2 kazma ele geçirdi.

Olaya ilişkin anne ve oğlu kazı yaparken yakalandı. Gözaltına alınan anne oğul hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Anne F.T.'nin ifadesinde rüyasında oturdukları evin altında define olduğunu gördüğünü, bu sebeple kazmaya başladıklarını ve bir süredir devam ettiklerini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
