Define arayan şüpheliler, 14 metrelik çukurda yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Define arayan şüpheliler, 14 metrelik çukurda yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Define arayan şüpheliler, 14 metrelik çukurda yakalandı

ESKİŞEHİR'de, birinci derece arkeolojik sit alanındaki Roma dönemine ait 1500 yıllık Kaymaz Tümülüsü'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, 14 metre derinliğindeki çukurda jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, birinci derece arkeolojik sit alanındaki Roma dönemine ait 1500 yıllık Kaymaz Tümülüsü'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, 14 metre derinliğindeki çukurda jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanındaki Roma dönemine ait 1500 yıllık Kaymaz Tümülüsü'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgeye hareket etti. Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerin Kaymaz Tümülüsü'nün merkezine ulaşmak için jeneratör ve hilti kullanarak 14 metre derinliğinde 6 metre uzunluğunda tünel kazdığını tespit etti. Jandarma ekipleri, kazılan çukurda 5 şüpheliyi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan aramalarda şüphelilerin kazı yapmak için kullandığı 1 jeneratör, 2 hilti, 1 gaz maskesi, ip merdiven, hava almak için kullanılan hortum, el feneri, makara sistemi, kazma ve kürek ele geçirildi. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca ifadeleri alınan 5 şüpheli, çıkarıldıklarını mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçak Kazı, Jandarma, Kaymaz, Roma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title