Define Arayan Şüpheli Bingöl'de Jandarma Tarafından Yakalandı
Bingöl'de, jandarma ekiplerinin önleyici devriyesi sırasında dedektör ile define arayan F.B. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de define arayan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi yapıldı.
Ekipler, bu sırada merkeze bağlı Sudüğünü köyü yaylasında dedektör cihazı ile arazide define arayan şüpheli F.B'yi yakaladı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel