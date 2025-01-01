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Define Arayan 4 Zanlı Suçüstü Yakalandı

Define Arayan 4 Zanlı Suçüstü Yakalandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde ilçe jandarma ekipleri, yılbaşı gecesi kepçeyle kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Zanlılar, arkeolojik sit alanında define ararken tespit edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan 4 zanlı jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kemer Mahallesi Narlı mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Kazı yapan Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29) kullandıkları aletlerle yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde Balıkesir'den geldiklerini, kepçeyi tırla ilçeye getirdiklerini söylediği öğrenildi.

Şüphelilere ait 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Kazıda kullanılan kepçe ekiplerce yediemin otoparkına götürüldü.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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