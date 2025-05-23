Define Ararken Zehirlenerek Ölen Soner Temel Toprağa Verildi

KUYUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILAN SONER TEMEL TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ormanda define bulmak için kazdıkları yaklaşık 10 metrelik kuyuda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybedenlerden 3 çocuk babası Soner Temel'in cenazesi (38), Dilovası ilçesi Selahaddin Eyyubi Camisi'nde kılınan ikindi namazından sonra Kayapınar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tuzla Tersanesi'nde işçi olarak çalışan 5 çocuk babası Veysel Eroğlu'nun (53) cenazesinin ise Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Erol POLAT/ KOCAELİ,