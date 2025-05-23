Define Ararken Mahsur Kaldılar, İki Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Define Ararken Mahsur Kaldılar, İki Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Kocaeli'de ormanlık alanda define aramak için kazdıkları kuyuda baygınlık geçirerek mahsur kalan iki kişi, yapılan çalışmaların ardından hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Kocaeli'de ormanlık alanda kazdıkları kuyuda baygınlık geçirerek mahsur kalan Veysel Eroğlu (55) ile Temel Sever (55), ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan kontrollerde Eroğlu ile Sever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eroğlu ile Sever'in yaklaşık 10 metrelik kuyuyu define aramak için kazdıkları öğrenildi. Veysel Eroğlu ile Temel Sever'in cenazeleri morga kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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