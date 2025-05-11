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Define Ararken Çıkan Orman Yangını: 5 Kişi Tutuklandı

Define Ararken Çıkan Orman Yangını: 5 Kişi Tutuklandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde, define ararken çıkardıkları şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi, orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Yangında 2 hektar orman tahrip oldu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, dün 2 hektar alanın tahrip olduğu orman yangınını define ararken çıkarttıkları şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Bornova Kayadibi mevkisinde dün saat 20.45 sıralarında orman yangını çıktı. İzmir'de yılın ilk orman yangınında alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 hektar orman tahrip oldu. Jandarma ekiplerinin yanan alanda yaptıkları incelemede 3 metre derinliğinde bir çukur tespit etti. Yangının bu alandan başladığı değerlendirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİLER

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerde, bölgedeki bir minibüs, bir hafif ticari araç ve bir motosikletin yanında şüpheli 5 kişi olduğu fark edildi. Görüntülerden şüphelilerin A.Ş. (20), A.Ş. (20), E.K. (21), A.A.Ş. (20) ve V.T. (40) olduğu ve bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Jandarma şüphelilerin tamamını yakaladı. Define ararken yangını çıkardıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KARŞIYAKA'DAKİ YANGINI DA DEFİNECİLER ÇIKARMIŞTI

Geçen yıl 13 Ağustos'ta İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda ormanda çıkan ve 2 bin 196 hektar alanda etkili olan yangını da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan kişilerin çıkardığı belirlenmişti. Buradaki yangınla ilgili 11 sanığın yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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