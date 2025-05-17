Define Arama Çalışmalarında 3 Kişi Gözaltına Alındı

Define Arama Çalışmalarında 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı sırasında meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde yaralı olarak kurtulan üç kişi gözaltına alındı.

DEFİNECİLERDEN 3'Ü GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı ile define arama çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte İbrahim Ayyıldız'ın hayatını kaybetmesinin ardından, olay yerinde bulunan ve yaralı olarak kurtulan A.Ç. (52), E.U. (29) ve M.S. (40), gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Semih TÜRKER/İZNİK(Bursa).

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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