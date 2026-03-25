Samsun'da defin sırasında çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde defin sırasında çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen soruşturmada, Y.B'yi (38) silahla yaralayan A.D'nin (35) saklandığı adres tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D'nin "kasten yaralama" suçundan 10, Y.B'nin ise 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

H.A'nın cenazesini defnetmek için 24 Mart'ta Derecik Mezarlığı'na gelen ve aralarında küfürleşmeden dolayı husumet bulunan Y.B. ve A.D. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, tabancayla ateş ederek Y.B'yi yaralamıştı.