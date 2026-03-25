Haberler

Samsun'da defin sırasında çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir cenaze sırasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Y.B.'yi yaralayan A.D. gözaltına alındı ve silahı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen soruşturmada, Y.B'yi (38) silahla yaralayan A.D'nin (35) saklandığı adres tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D'nin "kasten yaralama" suçundan 10, Y.B'nin ise 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

H.A'nın cenazesini defnetmek için 24 Mart'ta Derecik Mezarlığı'na gelen ve aralarında küfürleşmeden dolayı husumet bulunan Y.B. ve A.D. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, tabancayla ateş ederek Y.B'yi yaralamıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

