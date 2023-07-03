DeFacto, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla üretilen Ficus Koleksiyonu'nu tanıttı

DeFacto, bitki atıklarının özleri ve doğal etkenlerle üretilen doğal renklerle boyanmış Ficus Koleksiyonu'nu erkeklere sunuyor. Koleksiyonda doğaya dost kumaşlar ve su ve enerji verimliliği gözetiliyor.

DeFacto, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda bitki atıklarının özleri ve doğal etkenlerle ortaya çıkan killerden üretilen doğal renklerle boyanmış Ficus Koleksiyonu'nu sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, erkeklere yönelik yeni kreasyonu Ficus'ta, sezonun gözdesi tişört ve şortlarla şıklığı ve sürdürülebilir hassasiyeti bir arada sunuyor.

Minimal baskı ve nakış detaylarıyla oluşturulan koleksiyon, cilde ve doğaya dost bir anlayışla tasarlanıyor, üretiliyor. Sezonun trendi olan natural ve soft renklerin tercih edildiği koleksiyonun kumaşlarında, doğada kendiliğinden oluşan bitki atıklarının özleri ve doğal etkenlerle ortaya çıkan killerden üretilen doğal renkler kullanılıyor.

Koleksiyon rengini lavanta, zeytin yaprağı özü, ceviz kabuğu, nar kabuğu, indigo fera, lavanta yaprağı gibi doğal bitki atıklarından alıyor. Kumaş boyama ve üretim aşamasında su ve enerji verimliliği gözetiliyor, minimum su tüketimine özen gösteriliyor.

Doğanın korunmasından ve çevre bilincinden ilham alınarak oluşturulan tasarımlar, doğallığı sunduğu kadar şıklığı, konfor ve uyumlulukla buluşturuyor.

Ficus Koleksiyonu'na, www.defacto.com adresinden ve seçili DeFacto mağazalarından ulaşılabiliyor.