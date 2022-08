DeFacto'dan mühendislik öğrencilerine yeni mentorluk programı

Türkiye'de teknoloji profesyonellerinin yetişmesi için hackathon'lar ve Management Trainee programları sunan DeFacto Teknoloji, son olarak My Tech Mentor adında yeni bir program başlattı.

Türkiye'de teknoloji profesyonellerinin yetişmesi için hackathon'lar ve Management Trainee programları sunan DeFacto Teknoloji, son olarak My Tech Mentor adında yeni bir program başlattı. Mühendislik bölümü öğrencilerine yönelik geliştirilen programla gençlerin kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmaları için gerekli donanımı sağlamak hedefleniyor. Bu doğrultuda gönüllü çalışanları, programa seçilen öğrencilerle uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşıyor.

DeFacto Teknoloji, IT ve Teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen mühendislik bölümü öğrencilerine bu yıl başlattığı My Tech Mentor ile mentorluk desteği sunuyor. DeFacto Teknoloji'nin uzmanları tarafından sağlanan mentorluk eğitimlerinde, bu alandaki temel konular ele alınıyor ve potansiyel kariyer alanlarında deneyim ve bilgi edinme imkanı sunuluyor. Programın ilk yılında gönüllü mentorlar, bire bir iletişim ve danışmanlık ile İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden seçilen 15 mühendislik öğrencisinin yanlarında yer alıyor. Programın Ekim ayında tamamlanması planlanıyor.

OYUNLAŞTIRMA, METAVERSE, YAPAY ZEKA GİBİ ALANLARDA DENEYİM SAĞLIYOR

Şirketten yazılı açıklamada mentorluk programı ile ilgili aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir:

"Mühendislik öğrencilerine hazırlanan My Tech Mentor programında 'Big Data', 'Yeni Teknolojiler ile Kod Geliştirme', 'ERP Sistemleri', 'Oyunlaştırma', 'Metaverse', 'Yapay Zeka', 'Bilgi Güvenliği' ve 'IT Bütçe Planlama' gibi pek çok konu yer alıyor. Böylece My Tech Mentor bir yandan gençlere bu yeni kariyer alanları hakkında bilgi ve deneyim sağlarken bir yandan da Türkiye'nin hızla gelişen dijital teknolojiler alanında yetkin insan gücü ihtiyacına yanıt sunuyor"

"DeFacto Teknoloji, yeni mezun yeteneklere yönelik şimdiye dek düzenlediği Management Trainee ve hackathon'ları bu yeni programla bir adım öteye taşımış oldu."