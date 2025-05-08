Dedesinin Geleneğini Yaşatıyor: 'Saçma' Avcılığı Aşkı

Dedesinden öğrendiği 'saçma' avcılığıyla her gün balık tutuyor: "Benim için bir aşk, asla bırakmam"

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Sezgin Yazlık (49), dedesinden öğrendiği geleneksel saçma avcılığını sürdürüyor. Köpeği 'Lucy' ile birlikte deniz kıyısına gelen Yazlık, her gün 4-5 saat saçma atarak balık avlıyor. Maddi kaygıdan çok, bu geleneği bir "Aşk" olarak tanımlayan Yazlık, gençlere de denizle tanışmaları çağrısında bulunuyor.

Yıllardır süregelen bu alışkanlığı bırakmadığını söyleyen Yazlık, saçma atmadan huzur bulamadığını ifade ederek, "Bu bana dedemden kalma alışkanlık. Günde 50 kilograma kadar balık tuttuğum oldu. Maddi beklentim yok ama istersem 50-60 kilogram balık tutabilirim. Bu bana büyük bir keyif veriyor" dedi.

"Uykumda bile denize saçma atıyorum"

Yeni neslin bu tür geleneksel av yöntemlerini bilmediğini söyleyen Yazlık, "Artık bu yöntemi uygulayan çok az kaldı. Oysa gençler kötü alışkanlıklar yerine denizle uğraşsa, streslerini atabilirler. Uykumda bile denize saçma atıyorum. Köpeğim Lucy yanımda olmadan denize gitmem" diye konuştu.

Çocukluğundan bu yana sürdürdüğü saçma avcılığını ömrü yettiğince devam ettirmekte kararlı olan Yazlık, gençlere ise cep telefonlarını bırakıp doğayla daha fazla zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.