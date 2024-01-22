DEDEMAN Oteller Grubu CEO'su ve müdürü hakkında karar çıktı

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi 20 Aralık 2023 tarihinde verdiği kararda, sanıklar Emrullah Akçakaya ve Tunay Erdal hakkında "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1'er yıl 15'er gün hapis ve 100'er lira adli para cezasına çarptırdı. Her iki sanık hakkında "Ticari sır niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması" suçundan 10'ar ay hapis ve 80'er lira adli para cezası verilerek sonuçta toplam 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün hapis ve 180'er lira adli para cezasına çarptırıldılar. Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamalarını dikkate alan mahkeme, cezalarını erteledi. İki sanık hakkında "Özel belgede sahtecilik" suçundan ise beraat kararı verildi.

OTELE HİZMET SAĞLAYAN İKİ SANIĞA BERAAT

Otele hizmet sağlayan ve sonradan bu davaya dahil edilen sanıklar Gökhan Balaban ve Kadir Kılıç'ın ise "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan beraatlerine karar verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Dedeman Gümbet Turizm ve İnşaat A.Ş., Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. ve MRB Turizm ve Otelcilik A.Ş. "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Sanık Emrullah Akçakaya yönünden diğer sanık Tunay Erdal'ın düğününün şikayetçi otelde bilabedel gerçekleştirildiği, sanığın THY tarafından otel yöneticilerine sağladığı Corporate Card adlı kartlarından birisini kızına tahsis etmesi, her ne kadar iptal etmiş olsa da kartın aktive edilmesi, Levent Dedeman otelinde 902 nolu odayı kendine tahsis ettiği, servis dışı olduğu talimatı verilerek 1 yıl bu odayı bu şekilde kullanarak firmayı zarara uğrattığı, ayrıca sanığın şirkete ait verilerin bulunduğu doneyi e-mail yoluyla rakip firmaların e-mail kullanıcılarına göndererek atılı suçu işlediği iddia edildi.

Sanık Tunay Erdal'ın ise şirket adına hizmet alımında başka teklifleri araştırmadan, Avok Dizayn şirketine 44 adet fatura kesildiği, söz konusu Avok firmasının yalnızca bu hizmetler için kurdurulduğu ve şirketten 200 adet saç kurutma cihazı alımı yapıldığı, bunların piyasa fiyatının üzerinde satın alındığı ileri sürüldü. Kendisi için düğün organizasyonu yapıldığı, düğün nedeniyle sanık Erdal'ın dost ve akrabalarını otelde konaklattığı, ayrıca sanığın otelin yangın merdiveninin yapımı ile bilgileri eşi ile paylaştığı şirkete dair bir elektronik postayı eşine gönderdiği, içeriğinde katılan firmanın ekonomik açıdan zor durumda olduğuna dair ibarenin yer aldığı kaydedildi. Sanıklar Emrullah Akçakaya ve Tunay Erdal'ın "Hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma", "Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er yıldan 13'er yıla kadar hapis istendi.

Daha sonra açılan davayla birleştirilen dosyanın sanıklarından Kadir Kılıç'ın Avok Dizayn şirketinin sahibi olduğu, mal ve hizmet temini aşamalarında vermiş olduğu fiyatlarla katılan şirketin zarara uğrattığı, sanık Gökhan Balaban'ın ise firmanın otellerine sağlanacak saç kurutma makinelerinin daha ucuz meblağlarda piyasada bulunduğu öne sürüldü.