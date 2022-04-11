DEDEKTÖRLE ALTIN ARADIKLARI EVDEKİ KASADAN 200 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR - YENİDEN

ADANA'da, pencerenin demirlerini kırdıkları eve giren Niyazi T. (44) ile arkadaşı Şeyhmuz T. (33), metal detektörüyle arama yapıp, Ahmet B.'ye ait çelik kasadaki 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı.

Olay, 8 Ocak gecesi, Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Sabah evine giden Ahmet B., pencere demirlerinin kırıldığını fark etti. İçinde 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasanın kapağının açık olduğunu da gören Ahmet B., polise şikayette bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin Niyazi T. ile arkadaşı Şeyhmuz T. olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen Niyazi T. ve Şeyhmuz T., evlerine yapılan eş zamanlı baskınla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde hırsızlıkta kullandıkları 2 çift eldiven, murç, balyoz ile metal dedektörü ele geçirildi. Şüphelilerin, metal detektörüyle evde altın aradıkları, murç ve balyozla da kasanın kapağını kırarak açtıkları saptandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen 2 şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Niyazi T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Şeyhmuz T. de ev hapsine çarptırıldı. Şüphelilerin çaldığı ziynet eşyalara ise rastlanılmadı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel