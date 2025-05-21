Dededen Toruna Kebapçılık Geleneği: Oruk Kebabının Püf Noktaları

Dededen Toruna Kebapçılık Geleneği: Oruk Kebabının Püf Noktaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis’te 44 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Maaşoğlu, mesleğini torunu Enes Arslan’a aktarıyor. Kilis'e özgü oruk kebabının inceliklerini paylaşan Maaşoğlu, lezzetin sırlarını ve mesleğin gerekliliklerini anlattı.

Dededen toruna kebapçılık mesleği

-Oruk kebabında usta eller: Dede başladı, torun devam ediyor

KİLİS - Kilis'te 44 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Maaşoğlu, baba tavsiyesiyle başladığı mesleğini torunu Enes Arslan'la birlikte sürdürüyor. Maaşoğlu, Kilis'e özgü oruk kebabının püf noktalarını anlattı.

Kilis'te 1981 yılından bu yana aynı dükkanda kebap ustalığı yapan Yaşar Maaşoğlu, baba tavsiyesiyle başladığı mesleğinde 44 yılı geride bıraktı. Babasının bir kebap ustasının yanına çırak olarak vermesiyle mesleğe adım atan Maaşoğlu, o günden bu yana kebapçılıkla uğraşıyor.

"Lezzetini az yağlı kıymadan alır"

Kilis'e özgü oruk kebabının inceliklerini anlatan Maaşoğlu, "Oruk kebabının özelliği, Kilis yöresine ait bir tabir olan 100 gram simit ile hazırlanmasıdır. Simit, köftelik bulgura yörede verilen isimdir. İçine sarımsak, kuru nane, toz biber, karabiber katılır ve yoğrulur" dedi.

Lezzetini az yağlı kıymadan aldığını belirten kebap ustası Maaşoğlu, "Bazı şehirlerde simit oranı çok olur, bazıları az koyar ama ideali budur. Kuru nane ve sarımsak da lezzeti veren önemli unsurlardır" şeklinde konuştu.

"En çok Kilis'te tutuldu"

Oruk kebabının farklı şehirlerde farklı şekillerde yapıldığını belirten Maaşoğlu, "Yağsız yapan da var, yuvarlama şeklinde yapan da. Şişte, tepside çeşit çeşit. Mesela Hatay'da salça ekleniyor" ifadelerini kullandı Maaşoğlu "Aslında oruk kebabının patenti Suriye'ye ait ama en çok Kilis'te tutuldu" diye konuştu.

Mesleğini oğlundan sonra torununa da aktardığını söyleyen Maaşoğlu, "Çırağım önce oğlumdu, şimdi torunumu yetiştiriyorum" dedi.

"Bu meslek her yerde geçerli, adeta altın bilezik"

Dedesiyle birlikte iki yıldır çalışan Enes Arslan ise ustalık yolunda ilerlediğini belirterek, "Liseden mezun olduktan sonra yaz tatilinde dedemin yanına geldim. Elim yatkın olduğunu fark edince bu işe başladım. Dedem ve dayım Murat Usta sayesinde iki yıldır bu işi sürdürüyorum. Bu meslek her yerde geçerli, adeta altın bilezik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden yatak çıktı

Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden çıkan şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Küme düşme riski olan takımını üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a üst üste talipler

Küme düşecek takımı üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a teklif yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.