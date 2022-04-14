SAKARYA (İHA) - Dede yadigarı traktörü kendi imkanlarıyla çift çekere çevirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki vatandaş, dedesinden kalma 1974 model traktörü internet üzerinden izlediği videolar yardımı ile evinin garajında yeniden tasarlayarak çift çekere çevirdi.

Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesinde çiftçilik ile uğraşan 37 yaşındaki Ayhan İçöz, dedesinden kalma 1974 model traktörü daha etkin şekilde kullanabilmek için harekete geçti. Sanayide usta usta gezen İçöz, hiçbirinden olumlu yanıt alamayınca kolları sıvadı. Garajında özel yer hazırladıktan sonra 60 bin lira harcayan İçöz, izlediği videolarla traktörü adeta baştan tasarlayarak çift çekere çevirdi. Yaklaşık 45 günde hazır hale getirdiği traktörünün revize ettiği zamanlarda çift çeker bir traktörün 300 bin lira olduğunu belirten İçöz, istediği traktöre 60 bin lira harcayarak sahip olduğunu aktardı.

"Evimin garajında tasarlayarak hayata geçirdim"

Dedesinden kalma 1974 model traktörü kendi imkanlarıyla çift çeker haline getiren Ayhan İçöz, "Yılların çiftçisiyiz. 1974 model traktörümüz dede yadigarı olduğu için bunu biraz daha geliştirmek istedik ve 4x4 olarak düşündük. İnternette bulduğumuz görsel ve videolara bakarak bu yola çıkmış olduk. Sanayide ustalarla görüştüğümde kendilerinin bununla uğraşamayacaklarını ve benim de bu işe vereceğim para ile çift çeker almamın daha iyi olacağını ifade ettiler. Ben bu sözlere rağmen kendi evimin altındaki garajda traktör için proje ve tasarımları ayarladım. ve traktörü bu şekil hayata çevirdim. Yaklaşık 1 buçuk sene önce ortalama 60 bin liraya mal ettik. O zamanlar 90 beygir bir traktör piyasada çift çeker olarak ortalama 300 bin liraydı ve benim traktörümün o zamanki değeri ortalama 30 bin liraydı. Benim mal ettiğim ücretler ile beraber ortalama 90 bin liraya çift çeker sahibi oldum. Şuan aktif, her şeyi dört dörtlük çalışıyor" dedi.