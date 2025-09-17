Dede ve Torundan Engelli Bireylere Destek: 150 Bin Mavi Kapak Topladılar

Kastamonu'da 86 yaşındaki İsmail Gülce ve 17 yaşındaki torunu Kaan Kapucuoğlu, engelli bireylerin hayatına dokunabilmek için mavi kapak topluyor.

Lise öğrencisi Kaan Kapucuoğlu, bir televizyon programından etkilenerek fiziksel engelli bireylere tekerlekli sandalye alabilmek için mavi kapak toplamaya başladı. Torununun bu davranışından etkilenen Gülce de ona destek olmaya başladı.

Yaklaşık iki yılda toplanan 150 bin kapak Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğine teslim edildi.

"Dedem her zaman yanımdaydı"

Kaan Kapucuoğlu, AA muhabirine, iki yıl önce televizyonda gördüğü bir mavi kapak haberinden etkilenerek kapak toplamaya başladığını söyledi.

Aile fertlerinden büyük destek aldığını dile getiren Kapucuoğlu, "Bu konuda benim en büyük destekçim ilk başta ailem, annem, babam, abim. Onun dışında da kuzenim Gülşah, kuzenimin eşi Emre abi ve amcam. Bu yolda en büyük destek veren kişi ise dedem oldu. Dedemle kapakları sahilde, kahvehanelerde, lokantalarda topladık. O benim her zaman yanımdaydı." dedi.

Çok mutlu olduğunu belirten Kapucuoğlu, "Eğer bir insana umut olabildiysek ne mutlu bize. İçimdeki mutluluk tarif edilemeyecek bir durumda, genel olarak çok mutluyum. Biz bu kapakları topladıktan sonra dedemlere getiriyorduk onların bodrumunda depolamak için. Dedem bu kapakları 5 litrelik su bidonlarına dolduruyordu. Bidonlara kapakları koyarken tek tek sayıyordu. Yaklaşık bir bidonda 600 tane var. Bizim de 250 civarı bidonumuz vardı. Toplam 150 bin kapak topladık bu serüvende." diye konuştu.

İsmail Gülce ise torununa destek olmak için bu işe girdiğini ifade etti.

Torunuyla gurur duyduğunu aktaran Gülce, "Ne mutlu bana. Bir engelliye bir şey bağışladıysak ondan gurur duyarım. Ben de bulduğum yerden topladım. Sokakta, camiye giderim, yolda görürsem alırım, cebime koyarım, gelince bidona koyarım. Öyle biriktirdik bunları." ifadelerini kullandı.

"Kapak toplamak idman gibi oldu"

Kapak toplamanın kendisine iyi geldiğini ifade eden Gülce, "İnşallah elimizden geldiğince yapmaya devam edeceğim. Cenabıallah müsaade ederse. Yaş 86, ne olacağımız belli olmaz. Onun için ben şimdi camiye giderim veya yürümeye giderim, asfaltta bulduğumu getirir, cebime koyarım. Eğiliyorsun, alıyorsun, idman oluyor. Hem yürüyorum hem kapak topluyorum." dedi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, dede ve torununu kutlayarak, şöyle konuştu:

"İsmail dedemiz ve Kaan torunumuz, birlikte bizlere binlerce kapak toplamışlar. Bu da çok kıymetli. Dedemiz bir de hepsini bidonlara koyarken birer birer saymış, bu da bizim için çok kıymetli. Mavi kapak kampanyası farkındalık yaratmak için yapılmış bir kampanya. Dede torun, İsmail dede ve Kaan evladımız, özel bireylerin bugün yüzünü güldürdü. Hepsine teşekkür ediyoruz."