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Dede Torunu Kaçırma İddiasını Reddetti

Dede Torunu Kaçırma İddiasını Reddetti
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Polatlı'da gelinini darbettiği öne sürülen dede, torununu kaçırmadığını, aile rızasıyla çocuğun kendilerine teslim edildiğini savundu. Olay sonrası bebek bulundu ve annesine teslim edildi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde eşi ve akrabası ile gelinini darbedip, 1,5 yaşındaki torunu Muhsin Coşkun'u kaçırdığı iddia edilen Muhsin Coşkun (58), "Herhangi bir tartışma, darp, vesaire söz konusu olmadı. Kendi rızalarıyla çocuğu bize teslim ettiler" dedi.

Olay, 31 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi'nde Özgür (23) ve Melike Sıla Coşkun (20) çiftinin evinde meydana geldi. Hacer (45) ve Muhsin Coşkun çifti ile akrabaları Muazzez D. (32), iddiaya göre; 2'nci çocuğuna hamile olan gelin Melike Sıla Coşkun'u darbedip, Muhsin bebeği alarak evden ayrıldı. Çocuğundan haber alamayan Melike Sıla Coşkun, polise şikayetçi oldu. Şikayet sonrası polis ekipleri, Hacer ve Muhsin Coşkun'un evine gittiğinde, kimseyi bulamadı. Muhsin bebeğin bulunması için çalışma başlatıldı. Özgür ve Melike Sıla Coşkun, çocuklarının bulunması için ayrıca kayıp ilanı bastırdı.

DEDE SAVCILIĞA GİDİP, BEBEĞİN YERİNİ SÖYLEDİ

Muhsin Coşkun, 8 Kasım'da savcılığa gelerek, bebeğin kayınbiraderinin Eskişehir'deki evinde olduğunu belirtti. Ardından Muhsin bebek, Eskişehir'den getirilerek Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne teslim edildi. Savcılık talimatı ile bebek, annesine teslim edildi. Muhsin Coşkun, torununu kaçırdıkları iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

ANNE ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİ

Coşkun, "Olayın olduğu akşam, eşim ve 1 akrabamız ile birlikte oğlum ve gelinimin evine gittik. Burada herhangi bir tartışma, darp, vesaire söz konusu olmadı. Kendi rızalarıyla çocuğu bize teslim ettiler. Torunumun doğduğu günden itibaren tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. O akşam da 'Bizim 2'nci çocuğumuz olacak, belirli bir zaman siz bakın' dediler ve çocuğun çantasını dahi hazırlayıp, kendileri bize verdiler. Çocuğu kaçırmamız söz konusu değildir" dedi. Melike Sıla Coşkun'un şikayetinden vazgeçmediği, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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