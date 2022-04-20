Dede mesleği saraçlığı sürdüren Atıcı, ürünlerini yurt dışına gönderiyor

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde dede mesleği saraçlığı sürdüren Mesut Atıcı, ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor.

Eski Kuyumcular Sokak'taki dükkanında mesleğini devam ettiren Atıcı, müşterilerinin isteğine göre at eyerleri ve köpek tasmaları yaptığını söyledi.

Birçok renkte yaptığı köpek tasmalarının ilgi gördüğünü anlatan Atıcı, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Balkan ülkelerinden sipariş aldığını kaydetti.

Sosyal medya üzerinden vatandaşların kendisine ulaştığını belirten Atıcı, "Burada tamam el yapımı ürünler olarak imal ettiğimiz tasmaları ve diğer ürünleri yurt dışına gönderiyoruz. El sanatıyla geçimimizi sürdürürken, dede mesleği olan saraçlığı da sürdürmenin çabasındayız. Geçtiğimiz yıllarda Türkmenistan atlı birlikleri için eyer yaptık ve gönderdik. Sağlamlığı nedeniyle bizi tercih ediyorlar. O bölgelerde cirit oynama çok meşhur. Eyerin çok sağlam olması gerekir." şeklinde konuştu.

Atıcı, müşterilerin isteklerine göre farklı üretimler de yaptıklarını sözlerine ekledi.