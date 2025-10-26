Haberler

Dede Mesleği Arıcılığı 3. Kuşak Temsilcisi Ahmet Yetkin

Dede Mesleği Arıcılığı 3. Kuşak Temsilcisi Ahmet Yetkin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de 26 yıldır arıcılık yapan Ahmet Yetkin, babasından devraldığı 200 kovanı 600 kovana çıkararak dede mesleğini devam ettiriyor. Arıcılığın önemine değinen Yetkin, bu mesleği bir sevgi ve aşk olarak tanımlıyor ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Niğde'de yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Yetkin, dede mesleği arıcılığı üçüncü kuşak temsilcisi olarak 26 yıldır sürdürüyor.

Dedesi ve babasının mesleği arıcılığı devam ettiren Yetkin, merkeze bağlı Küçük köyündeki Melendiz Dağı'nın 1900 rakımlı bölgesinde bal üretiyor.

Bor ilçesinde yaşayan ve arılarına bakmak için her gün yaklaşık 30 kilometre yol kateden Yetkin, babasından devraldığı 200 kovanı 600 kovana çıkardı.

Babasının kendisini Sivas'a götürmesiyle arıcılık serüvenine başlayan Yetkin, yaklaşık 26 yıldır dede mesleğine devam ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü mezunu Ahmet Yetkin, AA muhabirine, 1998'de babasıyla gittikleri Sivas'ta yaklaşık bir ay kovanların başında kaldığını ve arıcılık sevgisinin orada başladığını söyledi.

Lise ve üniversite eğitiminin ardından arıcılığa yöneldiğini anlatan Yetkin, bu alanda kendini geliştirerek geleneği babasından devraldığını ifade etti.

"Arıcılık bir sevgi, bir aşk diyebiliriz"

Kovanları babasından aldıktan sonra çoğalttığını belirten Yetkin, şöyle devam etti:

"Ben de gelecek nesillere dedemden kalma bu mesleği devretmeyi düşünüyorum. Oğlum ve kızlarımı zaman zaman getirip bazı işleri onlara yaptırarak bu mesleği öğretiyorum. Aslında arıcılığı bir meslek olarak görmüyorum. Arıcılık bir sevgi, bir aşk diyebiliriz. Babamdan 200 kovanla devraldığım arıcılık mesleğini, yaklaşık 5 senede 600 kovana çıkarttım. Şu anda 600 arılı kovanım var ve bu mesleği severek yapıyorum. 80 yaşındaki babam 10-15 senedir arıcılık yapmamasına rağmen, 1900'lü rakımlara benimle gelip arılarla vakit geçiriyor. Onlarla ilgileniyor, benim eksiklerimi görüyor, onlar hakkında bilgi veriyor."

Yetkin, arılar hakkında babasından öğreneceği çok şeyin olduğunu ve takıldığı yerde babasına danıştığını dile getirdi.

Babasıyla bilgi alışverişinin devam ettiğini vurgulayan Yetkin, "Kışın Çukurova bölgesine, sıcak bölgelere arıyı indirip baharda verim arttırması için elma bahçelerine koyuyoruz. Mayısta da 1900'lü rakımlara çıkarıp yaz serüvenimiz başlıyor. Biraz zorlu şartlarda her gün 30 kilometre yolu gelip arıların kontrolünü yapıyorum. Arılarla artık bir aile gibiyiz. Onların yanına geldiğim zaman huzur buluyorum ve keyif alıyorum." diye konuştu.

Yetkin, arıcılığın doğa ve insanlık için önemli olduğunun altını çizerek, "Arı olmazsa bir çiçeğin döllenmesi, meyvenin gelişmesi olmaz. Doğal yollarla meyvelerin meydana gelmesinde etken bir madde." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.