"Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri" sahiplerini buldu

Bayburt Üniversitesince 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Üniversitenin Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, bilim, kültür, sanat ve spor kategorilerinde ülke genelinde önemli işlere imza atmış dört isme ödül verildi.

Bilim kategorisinde Turkovac aşısının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendelioğlu, kültür kategorisinde Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz, sanat kategorisinde Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, spor kategorisinde Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ödül aldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yaptıkları işlerde dünya çapında başarılar alan dört ismi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Aykut Özdarendelioğlu'nun ekibiyle Türkiye'yi dünya gündemine taşıdığını belirten Türkmen, Bayburt'ta kendilerini ağırlamaktan onur duyduğunu dile getirdi. Türkmen, Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile her zaman iftihar ettiklerini kaydederek "Her iki değerimiz şehrimizin ismini daha yukarı çekme noktasında önemli hizmetler görüyorlar ve bu üniversitemizi de pozitif etkiliyor. Bu uluslararası düzeyde markalaşmış iki kültür, sanat girişiminin kurucularını ödüllendirmek bizim için büyük bir şereftir." dedi.

Sporun, sanat ve kültür gibi en görünür alanlardan olduğunu, uluslararası ilişkilerde çok büyük önem taşıdığını aktaran Türkmen, bu kapsamda son 10 yılda dünyada önemli başarılara imza atan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'i ödüllendirmekten onur duyduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise ödül alan kişilerin alanlarında önemli başarılara imza atmış en müstesna isimler olduğunu vurgulayarak Bayburt Üniversitesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Pekmezci, Rektör Türkmen, Baro Başkanı Serkan Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur tarafından ödüller takdim edildi.

Program, Prof. Dr. Özdarendelioğlu'nun "Turkovac Aşı Çalışmaları" konulu konferansıyla devam etti.